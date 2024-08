Bianca Andrade e o filho Cris de 3 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 17:04

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, publicou em seu perfil no Instagram, os cliques de sua viagem em Capri, na Itália, nesta segunda-feira. A influenciadora esta aproveitando a temporada de férias com o filho, Cris, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno

Na imagem mãe e filho aparecem vestindo um look todo de crochê, nas cores verde e branco. Na legenda Boca Rosa escreveu: "Nosso mood por aqui". Os internautas logo comentaram: "Quanto amor transbordando", "Lindos!! Passeio show", "O olhar apaixonado na mamãe dele. Meu Deus não aguento."



Bianca Andrade utilizou as redes sociais recentemente para fazer uma longa declaração a mãe, Mônica Andrade, e mostrou, em um dos registros, as tatuagens que as duas fizeram iguais.