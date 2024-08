Rebeca Andrade recebe elogio de Viola Davis após conquistar o ouro em Paris - AFP / Instagram

Rebeca Andrade recebe elogio de Viola Davis após conquistar o ouro em ParisAFP / Instagram

Publicado 05/08/2024 16:26

fotogaleria

"Eu celebro você, Brasil! Rebeca! Você é uma luz! Essas são as fotos mais lindas do espírito esportivo, respeito e amor!", escreveu a atriz, em português e inglês, ao compartilhar registros do pódio, que também contou com as ginastas americanas Simone Biles e Jordan Chiles. Na legenda do post, ela ainda acrescentou emojis de uma medalha de ouro, da bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, punho de pele negra fechado e um coração.

Nos comentários, os brasileiros foram à loucura com a homenagem do ícone que é Viola Davis. "Viola, eu amo como você ama o Brasil!", escreveu a ex-'BBB' Camila de Lucas. "Viola, vem comer um pãozinho de queijo aqui em Minas", brincou um perfil. "Alguém manda fazer o CPF dela, por favor?", riu outro.