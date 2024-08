Henry Cavill interpreta uma das versões de Wolverine em longa do universo da Marvel - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 19:20

Rio - Henry Cavill, de 41 anos, mostrou, pela primeira vez, seu personagem na participação especial que faz em "Deadpool & Wolverine" , nesta segunda-feira (5). A aparição do ator, no longa estrelado por Ryan Reynolds Hugh Jackmam , foi mantida em segredo até a estreia nos cinemas. O galã já havia dado vida a um herói, o Super-Homem da DC. Agora, na Marvel, representou uma das versões de Wolverine.

"Por segurança, raspei o bigode para este. Só o bigode", escreveu Henry do Instagram. A legenda foi uma brincadeira do ator britânico sobre a polêmica de ter tido seu bigode removido digitalmente em Liga da Justiça, do estúdio concorrente (DC Studios).

Os fãs elogiaram a participação dele no longa, que está em cartaz, apesar de sua cena ser rápida. "Melhores 10 segundos do filme", brincou uma. Outra, declarou: "Olhei e pensei: esse sorriso podemos reconhecer no meio da multidão". Mais uma, o parabenizou: "Esta versão do Wolverine foi tão feita para você! Ótimo trabalho".