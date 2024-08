Wanessa Camargo faz festão para comemorar aniversário de 10 anos do filho - Araujo / Agnews

Publicado 05/08/2024 16:45 | Atualizado 05/08/2024 16:48

Rio - Wanessa Camargo celebrou o aniversário de 10 anos do filho caçula, João Francisco, fruto do seu antigo casamento com Marcus Buaiz, com um festão em uma casa de eventos em São Paulo, nesta segunda-feira (5). O tema foi Jurassic Park e contou com uma decoração cheia de dinossauros.

João, que nasceu dia 19 de junho, ganhou uma festa mais íntima na data e agora outra, desta vez com amigos da escola. Nas redes sociais, a cantora mostrou que levou os convidados até o local do evento em um ônibus de viagem.



"Tô aqui na paz do senhor, tudo supertranquilo. É aniversário do João Francisco e ele já teve a festa dele, mas agora estamos levando os amiguinhos da escola. Teve a festa mais íntima e agora é o festão! Vai ser muito legal. Eu tô aqui de tia pra ajudar as crianças a se organizarem", explicou ela no Stories do Instagram.

Além de João, Wanessa e Marcus Buaiz também são pais de José Marcus, 12.