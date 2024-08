Ex-BBB Beatriz Reis presenteia mãe com casa de luxo - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Beatriz Reis presenteia mãe com casa de luxoReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 12:49

Rio - Beatriz Reis, do BBB 24, presenteou a mãe, Aricelina Reis, com uma casa nova, nesta segunda-feira (5). A ex-sister, que foi camelô e vendedora do Brás, em São Paulo, compartilhou nas redes sociais a conquista e celebrou o momento.

fotogaleria

"Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu ela na legenda da publicação.



Nos comentários, a mãe retribuiu: "Minha filha, meu amor, você é uma grande bênção e merece tudo de bom na sua vida".



Recentemente, em entrevista ao "PodCast", "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu ela na legenda da publicação.Nos comentários, a mãe retribuiu: "Minha filha, meu amor, você é uma grande bênção e merece tudo de bom na sua vida".Recentemente, em entrevista ao "PodCast", Bia afirmou que está milionária . "Não tenho o que reclamar", disse ela na ocasião.