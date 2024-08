Juliette revela que obra de casa está demorando mais do que ela queria - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 18:11

Rio - Juliette usou as redes sociais para desabafar sobre o andamento da obra de sua casa nova, nesta segunda-feira (5). Nos Stories, do Instagram, a cantora contou que a construção está demorando mais do que o que ela pensou e deu razão aos seguidores quando foi avisada sobre os possíveis atrasos.

"Minha gente, eu subestimei a história da obra. Achei que ia resolver tudo o que eu queria, todas as coisas maravilhosas que nós pensamos, eu e Bruno, meu arquiteto, em pouco tempo. Não! Agora estou aqui dizendo a vocês que sim, vocês estavam certos", iniciou ela em seu perfil.

"Quando eu fiz os primeiros vídeos, eu falei: galera, vou mudar isso, aquilo, porque quero fazer isso, aquilo, aquilo outro... um milhão de coisas. Eu recebi as mensagens de vocês dizendo: 'Juliette, isso vai demorar, tu vai fazer muita coisa'. Resultado: vocês estavam certos. O que eu pensava que ia durar um mês, são dois e provavelmente serão três. Eu aprendi, tá, galera", seguiu ela.

Em seguida, Juliette revelou que precisará alugar outra casa enquanto a obra não fica pronta. A cantora disse que os proprietários do local em que está foram gentis em esticar o contrato, mas que não quer mais incomodá-los.

"O que a gente faz? A gente vai fingir que vai entrar de férias e vai alugar uma casa de férias. Pronto! Felizes para sempre. Resolvido o problema. E dar um gás para tentar terminar o mais rápido possível a reforma da outra [casa]. Pronto, sem choro. Ai, minha gente, é isso. Essa é a realidade da celebridade", finalizou.