Maya Massafera - Reprodução / Instagram

Maya Massafera Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 17:25

Rio - Maya Massafera falou neste domingo (4) em um vídeo publicado no Instagram sobre suas cirurgias plásticas e uso de hormônios. A influenciadora revelou que fez cerca de 20 cirurgias em um período de 5 meses e desabafou sobre a transição de gênero.



fotogaleria

"Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, à tarde tomo alguns femininos e a noite são vários femininos novamente, uns 10 comprimidos", relatou.



Sobre as cirurgias plásticas, ela comentou: "Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os 3 primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em 5 meses", contou.



"Não é fácil se transicionar no Brasil, e outra: eu me transicionei com 42 anos. Eu sou de uma outra geração e tinha medo de como ia ficar. Reconheço que tenho o privilégio de ter condições para fazer esse tanto de plástica, mas não tenho o privilegio da juventude. E eu quero mostrar como é transicionar aos 40 anos. Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40, e a minha literalmente começou", desabafou Maya.