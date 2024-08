Famosos marcam presença em pré-estreia VIP de musical em São Paulo

Rio - Após uma temporada na Cidade Maravilhosa, o musical sucesso na Broadway "Querido Evan Hansen" desembarca em São Paulo. Com apresentações de 9 de agosto a 22 de setembro no Teatro Liberdade, um time de famosos prestigiou a pré-estreia VIP do espetáculo, nesta segunda-feira (5).

Celebridades como Reinaldo Giannecchini, Rodrigo Simas, Giovanna Grigio, Mel Lisboa, Vera Zimmermann, Vítor diCastro, e mais, marcaram presença na pré-estreia da peça que conta a história de Evan, um estudante que possui transtorno de ansiedade e que se considera invisível dentre seus colegas, até que, surpreendido por um evento em sua escola, conta uma pequena mentira que acaba o envolvendo numa trama na qual ele não consegue sair e que o coloca no centro das atenções.

"Querido Evan Hansen" é estrelado por Gab Lara e ainda conta com nomes como Vannessa Gerbelli, Mouhamed Harfouch, Flavia Santana, Hugo Bonemer, Thati Lopes, Gui Figueiredo e Tati Christine no elenco. A direção é de Tadeu Aguiar com produção geral de Renata Borges Pimenta e Eduardo Bakr.

Relatar erro