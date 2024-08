Victor Sarro será papai novamente - Reprodução do Instagram

Publicado 05/08/2024 10:36

Rio - Discreto em relação a vida pessoal, Victor Sarro contou aos fãs, neste domingo (4), que será papai mais uma vez. O bebê é fruto da relação do humorista com a médica Maria Esther Tormin. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista mostrou alguns registros do chá revelação e revelou que a mulher espera um menino.

"Ah, meu Deus! Não tenho palavras para expressar esse momento de alegria! Maria Esther, obrigado por este momento! Nosso bebê! Te amo!", escreveu Victor na legenda da publicação. Vários famosos parabenizam o casal. "Tão feliz por vocês", afirmou Lexa. "Gente!! Que demais", vibrou Gabriela Prioli. "Que demais, parabéns", disse Camila Camargo.

Nos stories, Victor também falou sobre a novidade. "De uns anos para cá, não sei se vocês perceberam, eu tenho postado muito pouco sobre a vida pessoal. Minha relação com mulher, com filhos, com família. Tenho dividido cada vez menos com pessoal. Mas hoje era um dia muito especial, não tinha como divulgar comm vocês que torcem pela gente, que gostam da gente. Então, muito obrigada, a vida é um menino aí".

Vale lembrar que Victor já é pai de duas meninas, Serena e Bela, fruto do antigo casamento com Aline Finatti. Os dois ficaram juntos durante sete anos. Em 2022, o humorista selou a união com Maria Esther.