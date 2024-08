Carla Diaz posa de biquíni e exibe as curvas - Reprodução do Instagram

Carla Diaz posa de biquíni e exibe as curvasReprodução do Instagram

Publicado 05/08/2024 09:32

Rio - Carla Diaz, de 33 anos, renovou as energias em um resort, localizado em Cabreúva, interior de São Paulo, neste domingo (4). De biquíni, a atriz relaxou na piscina do local e deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram. O bumbum empinadinho da e ex-BBB chamou a atenção.

fotogaleria

"Mais um bronze pro Brasil. Estou amando cada momento aqui. É perfeito para descansar e aproveitar a natureza, tudo que eu precisava!", afirmou Carla na legenda. Os internautas não economizaram nos elogios. "Que gata", disse um admirador da artista. "Espetáculo", comentou outro.