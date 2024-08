Caçulinha morre aos 86 anos, em São Paulo - Reprodução do Instagram

Publicado 05/08/2024 08:10

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (5), para lamentar a morte de Caçulinha, aos 86 anos, em São Paulo. Conhecido por seu trabalho no "Domingão do Faustão", o músico Rubens Antônio da Silva estava internado havia cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, onde se recuperava de um infarto.

"O conheci através do meu pai, sempre foram ligados e respeitavam seus trabalhos mutuamente. Depois o encontrei na Globo e sempre foi de um carinho imenso comigo e com meu pai. Tenho diversas passagens com Caçulinha, sempre recheadas de imenso carinho. Fico triste, mas certa de que seu caminhar será de luz, pois era um ser muito especial e que logo estará conversando sobre música com papai, de certo. Até… querido Caçulinha", escreveu Lúcia Veríssimo, no Instagram.

"Mais uma grande perda na música! Que tristeza!", disse Sonia Abrão na mesma rede social. "Poxa", afirmou a cantora Simony. "Vai com Deus, meu amigo", comentou Thiago Arancam. "Caçulinha, amigo querido, nos deixa. Um nome que a MPB vai reverenciar para sempre", declarou Flávio Ricco.

