Caçulinha nasceu em uma família musical Reprodução/redes sociais

Publicado 05/08/2024 07:20 | Atualizado 05/08/2024 07:47

O músico Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5) aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado havia cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, onde se recuperava de um infarto. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

"É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada", lamentou o perfil oficial do maestro.

Caçulinha se tornou conhecido nacionalmente por participações no programa Domingão do Faustão, da TV Globo, e pela criação de trilhas sonoras para a emissora, por mais de 20 anos. Também dedicou a vida ao MPB, com mais de 30 discos gravados.



"O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, deixa um legado imenso de amor à arte", continuou o post em homenagem.



O velório de Caçulinha ocorrerá na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, a partir das 11h. O enterro do músico será no mesmo local, às 16h.

Carreira

Rubens nasceu em 1938 em uma família musical, em São Paulo. O pai dele, Mariano de Silva, foi um grande compositor sertanejo que fez sucesso no interior de São Paulo, principalmente em Piracicaba. Junto do irmão, Caçula, de quem Caçulinha herdou o nome artístico, formou a primeira dupla sertaneja a gravar disco no Brasil.

Aos 8 anos, já era considerado uma criança prodígio que tocava acordeão. Aos 20 anos, Caçulinha já tocava piano, violão, acordeão e escaleta, além de se apresentar em boates na noite paulistana.

Ele gravou seu primeiro disco solo em 1959 e, após ele, foram mais de 30 discos com diversos estilos musicais como Sertanejo e Bossa Nova. O mais recente foi lançado em novembro de 2019, em comemoração aos 60 anos de carreira na música e na televisão brasileira.

Nos anos dourados da música brasileira, acompanhou grandes artistas como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento.

Já na TV, passou pela Rede Record, Grupo Bandeirantes, TV Gazeta e também pela Rede Globo, onde ficou 19 anos em colaboração com o apresentador Fausto Silva.

Antes da longa parceria com Faustão, Caçulinha participou dos programas: Essa Noite se Improvisa; Raul Gil; Ratinho; Os Trapalhões; Balão Mágico; Clube do Bolinha; Almoço com a Estrelas; Perdidos na Noite; A Praça é Nossa, entre outros.