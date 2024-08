Gil do Vigor - Marcos Duarte / Divulgação

Publicado 05/08/2024 06:00

Rio - Dividindo a rotina entre um pós-doutorado nos Estados Unidos e a apresentação de um quadro no "Mais Você", na Globo, Gil do Vigor ainda encontrou tempo para dar aulas. O ex-BBB e economista acaba de lançar a segunda edição do "Matemática do Vigor", uma preparação gratuita, no YouTube, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo o professor, a ideia surgiu a partir da sua própria história, quando começou a estudar a partir de vídeos e aulas gratuitas. "Precisamos usar da nossa influência, do nosso alcance, para ajudar quem não tem acesso a cursos preparatórios, que costumam ser caros. O meu principal objetivo é dar oportunidade e incentivos para quem não tem acesso a esses conteúdos, assim como eu não tinha no passado." Segundo o professor, a ideia surgiu a partir da sua própria história, quando começou a estudar a partir de vídeos e aulas gratuitas. "Precisamos usar da nossa influência, do nosso alcance, para ajudar quem não tem acesso a cursos preparatórios, que costumam ser caros. O meu principal objetivo é dar oportunidade e incentivos para quem não tem acesso a esses conteúdos, assim como eu não tinha no passado."

Para alcançar essa meta, Gil precisa "vigorar" na ponte aérea: "Estou conciliando com a minha vida aqui no Brasil. Ainda estou de férias, mas logo retorno aos Estados Unidos e sigo me dividindo. É difícil e cansativo, mas eu amo estudar, adquirir conhecimento e poder compartilhar o que eu sei também é muito gratificante, recompensa todo esforço."

Gil ficou conhecido após participar do "BBB 21". Ele não ganhou o prêmio, mas conquistou o coração do público. Ele tem um quadro do "Mais Você", com Ana Maria Braga, chamado "Tô Lascado", criado em referência a uma expressão que o marcou no reality.



"Eu adoro poder me comunicar com as pessoas, e a televisão me permite isso, principalmente quando posso falar sobre educação e economia. Tenho como objetivo desmistificar as finanças para o povo brasileiro, que, muitas vezes, não possui informações, porque acredita que é algo difícil de entender. Então, tento sempre ser muito didático para que todos entendam que lidar com dinheiro pode ser fácil e prático", analisa.



Nos bastidores, Gil afirma que mantém contato com alguns ex-brothers, tanto da sua edição quanto de outras. Recentemente, o influenciador publicou no Instagram uma foto ao lado de Lucas Pizane, do "BBB 24", além de Mani Reggo, ex-mulher de Davi Brito, campeão da última edição do reality.



"Foi muito natural, acho a história dela (Mani) muito bonita e inspiradora, nos aproximamos pelas redes sociais e só depois veio o encontro, junto com o Pizane, que é de Salvador. Também torci muito por ele, então aproveitei minha ida para a Bahia e conheci os dois", conta.



Críticas sobre conteúdo



Em janeiro deste ano, Gil fez um desabafo nas redes sociais sobre a perda de milhares de seguidores desde que começou a publicar vídeos sobre economia. Ele, no entanto, não se deixou abalar. "Eu evito focar nos comentários negativos, até porque eu amo poder falar sobre economia. Acredito que quanto mais informações tivermos, mais fácil fica de lidar com o dinheiro. A educação financeira é algo essencial para todo mundo, que todos deveriam ter acesso. Então, eu foco nesse meu objetivo, de deixar tudo o mais prático possível", diz.



Vigor na matemática

Na primeira temporada do "Matemática do Vigor", o ex-BBB fez sucesso com os episódios gratuitos, levando-o a promover um dia inteiro de aula dedicado à revisão dos principais assuntos que costumam cair no vestibular.



Para esta temporada, Gil promete nova dose. "Vamos dar continuidade na curadoria dos assuntos do Enem para seguirmos ampliando e potencializando o conhecimento dos estudantes. Podem repetir temas, mas com exercícios diferentes, para termos mais exemplos", adianta.



Enquanto segue conciliando a rotina intensa, Gil segue focado na carreira, e sem planos para o amor. "No momento, estou nos anos finais do meu PhD, não consigo pensar muito nisso", comenta, entre risos.



"Não vejo a hora de poder defender a minha tese, que conta como tema a economia das drogas. Eu faço um estudo aprofundado do caminho que percorre até chegar no consumidor final, além do impacto que gera na economia. A previsão é de que eu finalize na metade do ano de 2025, estou animado para vigorar", conclui.