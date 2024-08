Angélica e Benício - Reprodução / Instagram

Angélica e Benício Reprodução / Instagram

Publicado 04/08/2024 19:28 | Atualizado 04/08/2024 19:29

Rio - Angélica, de 50 anos, fez uma viagem em família e compartilhou alguns registros, neste domingo (4), nas redes sociais. Nos cliques, a apresentadora posou ao lado do marido, Luciano Huck, de 52, e dos três filhos, Joaquim, de 19, Benício, de 16, e Eva, de 11.

"Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu ela na legenda da publicação.Nos comentários, Luciano Huck se declarou: "Como é bom você na minha vida".Diversos seguidores, incluindo Marcos Mion, se impressionaram com o corpo do filho do meio da artista, Benício, que apareceu sem camisa na foto."Olha o Benny dando sinais de bodybuilding!!", disse Mion. "Benício está enorme! Vai devagar, tempo!", comentou uma fã. "Onde eu parei no tempo que Benício já tá desse tamanho?", acrescentou mais uma. "Benício cresceu. Estou velha", brincou outra. "O Benício tá um gato!!!!", elogiou a internauta.