Publicado 04/08/2024 17:52 | Atualizado 04/08/2024 17:55

Rio - Iza exaltou Caetano Veloso e Maria Bethânia após os irmãos cantarem sua música, "Fé", em show de estreia da turnê conjunta deles, no Rio. Neste domingo (4), através do Instagram, a futura mamãe se emocionou e relembrou quando soube que os artistas estavam ensaiando a canção.

"Nenhuma palavra seria suficiente para agradecer, mas vou tentar…", iniciou Iza. "Meu Deus, isso que é bom dia! Quando me encontrei com a rainha Bethânia no backstage de um festival que fizemos juntas, dia 24 de setembro de 2023, ela me chamou no seu camarim. Me abraçou e disse coisas lindas que nunca vou esquecer. Uma foi: "Eu e meu irmão estamos ensaiando Fé'", relatou.

"Não acreditei. Ela continuou: 'Eu e ele amamos essa música e ele é apaixonado no clipe'. Saí do camarim extasiada! Ela conhecia minha música! E os dois acharam legal ensaiar e colocar no repertório dessa turnê! Não contei para ninguém! Para mim, a vitória estava ali, já. Dois ícones sentiram algo com um trampo meu", continuou.



"Aí eu acordo hoje e vejo isso. Isso é grande para mim de um jeito que não sei se consigo explicar. Só quero muito agradecer a todos que fizeram isso acontecer".



Dentre muitos agradecimentos, Iza finalizou: "Obrigada, Maria Bethânia e Caetano Veloso, pela generosidade e pelo melhor presente que a arte e vocês poderiam me dar".