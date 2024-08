Zeca Pagodinho anuncia nascimento do neto, Vittório - Reprodução do Instagram

Publicado 04/08/2024 14:28 | Atualizado 04/08/2024 14:29

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, anunciou o o nascimento do neto Vittorio, filho de Eliza Piquet, e Igor Pitasi, em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (4). O cantor compartilhou várias fotos do novo membro da família e celebrou a chegada dele. Em um dos cliques, o sambista aparece com o bebê nos braços.

"Vittorio nasceu! Viva Vittorio! O amor só cresce na família Pagodinho! Nasceu Vittorio, filho da Eliza e do Igor, irmão do Noah e do Domenico! Vovô Zeca e Vovó Mônica, e toda a família estão só felicidade! Que Vittorio tenha sempre muita saúde, bençãos e alegrias", diz a legenda.

Vittório é o quinto neto de Zeca Pagodinho, os outros quatro são: Miguel, Noah, Catarina e Domenico. O cantor é pai de é pai de Louiz Carlos, Maria Eduarda, Elisa da Silva e Eduardo da Silva.