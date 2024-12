Maira Cardi compra mansão de Neymar em São Paulo e mostra detalhes do imóvel - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 20:04 | Atualizado 12/12/2024 20:04

Rio - Maira Cardi revelou detalhes da mais recente aquisição: uma mansão luxuosa que anteriormente pertencia ao jogador Neymar, localizada em Alphaville, na Grande São Paulo. Nesta quinta-feira (12), a coach fez um tour pelo local e surpreendeu os seguidores.



"Novo lar da família Cardi Nigro", escreveu ela na legenda do post.



"Foi um arquiteto chique que desenhou, que eu não sei falar o nome. O Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar. Antes de fazer a reforma, eu quero mostrar para vocês como a casa está”, afirmou ela em um vídeo no Instagram.



Nas imagens, ela impressionou ao exibir os ambientes da casa, que ainda refletem as preferências do jogador, mas serão mudadas para atender às necessidades da nova família. Entre as mudanças planejadas estão a transformação do salão de festas em uma academia e uma brinquedoteca, além da criação de um cinema.



No vídeo também é possível ver a sala, piscina, quartos, closet e vários quartos de funcionários. A casa ainda possui duas cozinhas, sendo uma social e uma industrial.



Além da nova residência, Maíra e Thiago comemoraram outra notícia no início do mês: a empresária, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6, fruto de relacionamentos anteriores, está grávida de Thiago Nigro, com quem é casada desde 2023.

Veja: