Lorena Mariareprodução Instagram

Publicado 12/12/2024 17:16 | Atualizado 12/12/2024 17:41

Rio - Lorena Maria, influenciadora digital e namorada de MC Daniel, compartilhou um incidente ocorrido em um voo nesta quinta-feira (12). Grávida e em fase avançada da gestação, ela explicou aos seguidores que enfrentou problemas com a falta de espaço na poltrona e comportamentos incômodos de passageiros ao seu lado.



"Coloco meu braço aonde", questionou Lorena ao comentar o aperto causado pelos dois homens sentados ao lado dela. Segundo a influenciadora, os passageiros ocupavam os dois descansos de braço e mantinham as pernas abertas, reduzindo ainda mais o espaço disponível.Lorena contou que, após o desconforto inicial, conseguiu trocar de lugar. No entanto, outro problema chamou sua atenção: o cheiro natural de um dos passageiros. "Não era um cheiro ruim, mas cheiro de homem, sabe? Aquele cheiro natural da pele [risos]. A primeira coisa que enjoei foi isso: cheiro de homem", explicou a influencer, mencionando como a gravidez tem intensificado sua sensibilidade a odores.Embora algumas seguidoras, especialmente mães, tenham concordado com Lorena sobre os enjoos típicos da gravidez, a influencer também recebeu críticas. Uma internauta ironizou a situação dizendo: "Que frescura, hein, colega? Compra um avião, querida."Lorena compartilhou o comentário em suas redes e rebateu de forma sarcástica: "Se você paga pelo seu assento, você tem direito ao espaço. Mas, então tá! Vou comprar um avião."