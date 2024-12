Ana Paula Minerato - reprodução Instagram

Publicado 12/12/2024 16:55 | Atualizado 12/12/2024 16:55

Rio - Após quase um mês afastada das redes, Ana Paula Minerato fez uma breve reaparição em suas redes sociais. A influenciadora publicou uma foto no Instagram, onde aparece suada após um treino de jiu-jitsu, com a legenda: “1% melhor”. A postagem, no entanto, foi apagada minutos depois.