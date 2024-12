Gustavo Marsengo e Laís Caldas - Reprodução / Instagram

Gustavo Marsengo e Laís CaldasReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 20:40 | Atualizado 12/12/2024 20:41



Rio - O casamento de Laís Caldas, 33 anos, e Gustavo Marsengo, 34, ex-participantes do "Big Brother Brasil 2022", foi adiado e não será mais realizado este ano. O casal, que iniciou o relacionamento dentro do reality e ficou noivo no Natal do ano passado , enfrentou dificuldades com questões burocráticas.

"Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse Gustavo em entrevista ao podcast "De Hoje a Oito", de Kadu Brandão.



Com o adiamento, o casal agora planeja oficializar a união no civil no início de 2025, em uma cerimônia reservada. "A gente vai casar em fevereiro. Ficou marcado para o dia 1° de fevereiro no civil. Vai ser só pai, mãe e irmão. Mais para frente a gente faz a festa", revelou.