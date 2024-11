Laís Caldas - Reprodução Instagram

Publicado 29/11/2024 14:28

Rio - Laís Caldas, de 33 anos, participou da cirurgia de transplante capilar do noivo, Gustavo Marsengo, 34, nesta quinta-feira (28). A médica publicou registros no Instagram acompanhando o procedimento e internautas comentaram sobre sua atitude.

fotogaleria

"Hoje está sendo um dia super especial, dia do transplante capilar do meu amor, Gustavo. Entrei um pouquinho na cirurgia dele e aproveitei para me atualizar com a melhor, doutora Cintia Carvalho", escreveu a ex-BBB.

Internautas comentaram na postagem da médica. "Que lindo, sempre presentes na vida do outro…Isso é Amor", disse um. "Que parceria linda de vocês dois", afirmou outro. "Os dois sempre juntinhos em toda e qualquer situação", comentou mais um fã.

O casal, que começou a se relacionar no Big Brother Brasil de 2022, da TV Globo, anunciaram o noivado no final de 2023.