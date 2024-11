Mari Gonzalez - Reprodução do Instagram

Publicado 29/11/2024 10:58 | Atualizado 29/11/2024 11:01

Rio - Mari Gonzalez, de 30 anos, mostrou aos mais de nove milhões de seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (29), registros de um passeio de barco com a família. Em uma das imagens, a ex-BBB e influenciadora digital aparece, de biquíni, se refrescando com uma mangueira. O corpo escultural dela chama a atenção.

A artista também compartilhou um clique bem apaixonado com o namorado, Pipo Marques. "Me sinto abençoada", escreveu Mari na legenda. O cantor comentou: "Que dia!".

Os internautas elogiaram a beleza de Gonzalez. "Perfeita Mari... Você nunca esteve tão linda e radiante", opinou um usuário da rede social. "O brilho dela mudou muito de um tempo pra cá … ela é linda, mas atualmente está deslumbrante", comentou outro. "Que mulher perfeita", disse uma terceira pessoa.