Duda Nagle e Sabrina Satos celebram juntos o aniversário de Zoe - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 20:16

Rio - Duda Nagle compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (29) um registro ao lado de Sabrina Sato no aniversário de 6 anos de Zoe, fruto do antigo relacionamento entre os dois. A comemoração intimista reuniu também os avós da menina, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal.

fotogaleria "Parabéns filhinha!!!! Te desejo tudo de bom, muita saúde, sorte, prosperidade, sabedoria e muitos anos de vida. Te amo!!! Conte sempre comigo", escreveu o ator na legenda da postagem.

Já Sabrina Sato divulgou um vídeo com momentos especiais ao lado da herdeira e refletiu sobre como a chegada de Zoe transformou sua vida. "São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha. Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante. Me ensinou a dizer “não” para muitas coisas, para poder dizer “sim” para você. Me ensinou a olhar para todas as mães, mulheres e crianças com um olhar de carinho, acolhimento e sem julgamentos. Me ensinou a desenhar melhor, a cozinhar (e diz que o meu macarrão é o melhor do mundo), e até tenta me ensinar inglês", disse.

"Você é um pedaço de mim melhorado (a evolução do Pokémon). Você é você: linda, doce, engraçada, brava, não esconde o que sente, fala o que quer, ama os animais, sorvete, estrelas, a Bahia, piscina, praia, rezar antes de dormir com a mamãe, cozinhar, lavar a louça, andar de skate… Ama a vida, e eu te amo mais que tudo. Zoe, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus te proteja sempre, minha filha. Estamos juntas eternamente", finalizou.