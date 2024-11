Juliette - Reprodução/Instagram

Juliette Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 18:44

Rio - Juliette Freire, ex-BBB e cantora, compartilhou com os seguidores momentos da chegada de móveis em sua casa temporária no Rio de Janeiro. Na sexta-feira (29), ela publicou vídeos no Instagram mostrando a movimentação. "As coisas estão chegando, nem acredito", disse Juliette bem animada.