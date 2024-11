Samara Felippo - Reprodução / Instagram

Samara Felippo Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 18:39

Rio - Samara Felippo, 46 anos, rebateu a crítica de uma internauta que insinuou que ela seria "infeliz" por reclamar demais nas redes sociais.

fotogaleria

Em uma publicação recente, uma seguidora comentou: "Mas feliz você não é mesmo, como reclama". A artista, que não costuma deixar tais mensagens passarem despercebidas, respondeu com ironia. "Nadinha, nem um pouquinho, uma infelicidade só, filhas tristíssimas, traumatizadas, coitadas, dá dó. Ps: continuarei reclamando."



Samara compartilhou a resposta acompanhada de uma foto com sua filha mais velha, Alicia, de 15 anos, no evento de lançamento do Festival de Verão de Salvador, realizado na madrugada desta sexta-feira (29), em São Paulo.



Recentemente, Samara também tem chamado atenção por sua batalha judicial com o ex-marido, Leandrinho. Seu último trabalho na TV foi em 2023, com uma participação especial na novela Vai Na Fé, da Rede Globo, interpretando Vera Caldas.