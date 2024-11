Deolane curte show de Leonardo no Navio Maiara e Maraisa em Alto Mar com as irmãs e sua mãe - Leo Franco/ Agnews

Deolane curte show de Leonardo no Navio Maiara e Maraisa em Alto Mar com as irmãs e sua mãe Leo Franco/ Agnews

Publicado 29/11/2024 19:17

Rio - Na tarde desta sexta-feira (29), Deolane Bezerra partiu em uma viagem a bordo do cruzeiro sertanejo de Maiara e Maraisa. A advogada e suas irmãs, Danielle e Dayane, embarcaram no navio que saiu de Santos com destino ao Rio de Janeiro. O roteiro também inclui paradas em Angra dos Reis e Búzios, com retorno ao Porto de Santos previsto para segunda-feira, 2 de dezembro.