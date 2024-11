Maiara e maraisa chegam no Porto de Santos para embarcar para seu navio Maiara e MAraisa em Alto Mar - Leo Franco/ Agnews

Maiara e maraisa chegam no Porto de Santos para embarcar para seu navio Maiara e MAraisa em Alto MarLeo Franco/ Agnews

Publicado 29/11/2024 17:11 | Atualizado 29/11/2024 19:56

Rio - Maiara & Maraisa em Alto Mar começou em grande estilo! Nesta sexta-feira (29), a dupla celebrou o início do evento no cruzeiro temático, partindo do Porto de Santos, em São Paulo. Antes do embarque, as irmãs celebraram o momento com um brinde, estourando uma garrafa de champagne. No MSC Seaview, que tem capacidade para 5 mil pessoas, as sertanejas interagiram com os fotógrafos presentes e compartilharam o clima de alegria nas redes sociais.