Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 18:21

Rio - Mel Fronckowiak dividiu com os seguidores nesta sexta-feira (29) uma série de registros da viagem que realizou pela Bahia na companhia da família. A apresentadora curtiu um período de descanso com o marido, o ator Rodrigo Santoro, e as filhas Nina, de 7 anos, e Cora, de três meses.

fotogaleria "Topamos um off-road em família com uma bebê de poucos meses e foi uma das melhores experiências dos últimos tempos. Afinal, é assim que a gente vai ensinando os nossos filhos a viajar, botar o pé na estrada e a entender que a vida é dinâmica e impermanente. Que é possível viver com menos, apreciar o simples e que o principal valor da vida está nos momentos que a gente compartilha. Fora que voltar pra Bahia é sempre um presente pra alma. Entre amigos, então, fica melhor ainda", escreveu na legenda.