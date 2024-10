Mel Fronckowiak - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2024 07:43

Rio - A atriz Mel Fronckowiak, de 36 anos, brincou ao receber um bilhete da filha mais velha, Nina, de 7, relatando os "altos e baixos" da maternidade. A escritora compartilhou nas redes sociais, neste domingo (28), uma foto do recado feito pela primogênita com um desenho da mãe.

"Mel, você é a pessoa mais chata do mundo", escreveu a criança, com erros de ortografia, por conta do período de alfabetização. Mel, então, se divertiu com a "crítica". "A maternidade é sobre um dia ganhar café na cama e no outro um bilhete desses", contou nos stories do Instagram, com "emojis" chorando de rir.



Nina é fruto do casamento de Mel com o ator Rodrigo Santoro. Eles também são pais de Cora, de dois meses de vida. Apesar de compartilhar algumas curiosidades da família, eles são discretos e evitam mostrar os rostos das herdeiras. O casal está junto há 12 anos e oficializaram a relação em 2016.