Aretha Oliveira revelou a gestação em post nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 22:50

Rio - Aretha Oliveira, que interpretou a Pata na primeira versão de "Chiquititas" no SBT na década de 1990, revelou que espera o primeiro filho. Neste domingo (27), a atriz compartilhou um vídeo em que aparece ao lado do marido, o argentino Sebastián, abrindo uma caixa com sapatinhos de bebê.

fotogaleria "Faremos dez anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos, pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: Nos preparou, nos renovou e nos multiplicou. Estamos grávidos", anunciou.

Ela também expressou a alegria com a chegada de mais um membro na família, que já conta com um cachorro da raça Golden retriever. "Começou o novo e mais incrível desafio das nossas vidas, e claro que precisava compartilhar isso de uma forma especial com vocês que sempre tiveram tanto carinho comigo e minha família. Nos acompanhem neste novo trajeto da nossa caminhada, que já está transbordando de amor! (E vários outros sentimentos também, rs). Nosso baby vem aí, agora somos 4", disse.