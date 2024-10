Bruno Mars - Reprodução/Instagram

Bruno Mars Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 15:41

Rio - Seguindo a maratona de shows pelo país, Bruno Mars enlouqueceu os fãs ao homenagear a cantora Marília Mendonça, que faleceu após um acidente aéreo em 2021, durante apresentação no Mané Garrincha, em Brasília, no último sábado (26).

fotogaleria No telão do show, foram exibidos alguns tweets feitos pela cantora, mas sem identificá-la. "Curti de verdade. Nenhum vídeo no meu celular. Nenhuma foto. Mas um monte de lembrança linda na memória, que jamais serão apagadas. #BrunoMars", dizia uma das mensagens. Logo depois, o mistério chegou ao fim. "Talvez você não saiba quem fez esses tweets, mas sabemos que você conhece".

Enquanto o tecladista John Fossitt tocava a música "Infiel", diversos feitos da carreira de Marília Mendonça foram relembrados. "A primeira brasileira a atingir 10 bilhões de streams no Spotify", "Cantora ultrapassa Beatles em número de visualizações" e "Cantora ganha Grammy Latino de melhor álbum de músicas sertanejas de 2023" foram alguns dos recordes citados.

Nas redes sociais, o momento emocionante não passou despercebido. "Bruno Mars homenageando Marília Mendonça me pegou TANTO. Você sempre será a maior cantora de todos os tempos, Marília ", escreveu um internauta. "Simplesmente a Marília Mendonça sendo homenageada no show do Bruno Mars. Não tem jeito, a rainha é GIGANTE", afirmou outro. "Marília você foi homenageada no show do Bruno Mars, DO SEU ÍDOLO", celebrou um terceiro.