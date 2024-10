Liniker foi indicada em 11 categorias do Prêmio Multishow - Reprodução/Instagram

Liniker foi indicada em 11 categorias do Prêmio Multishow Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2024 23:03

Rio - Liniker escreveu um longo texto em suas redes sociais, neste sábado (26), para comentar as onze nomeações que recebeu ao Prêmio Multishow 2024, que ocorrerá no dia 03 de dezembro. Com "Caju", o segundo álbum de estúdio da cantora lançado em agosto, ela concorre nas categorias "Capa do ano", "MPB do Ano", "Pop do Ano", "Hit do Ano", entre outras.

"Quando eu comecei a construir 'CAJU', lembro de ter em mente como pontapé inicial, um álbum que me fizesse feliz. Feliz para além do lado profissional, mas feliz internamente. Uma felicidade que fosse (obviamente dividida), por ser sempre um presente que eu divido com todes vocês que escutam, mas um presente meu pra minha vida. Um mimo. Sentia que depois do voo da minha borboleta em 'Índigo', era hora de descer pra pista e dançar de me acabar, viver intensamente, ser um corpo que dança, uma alma que se solta dos medos, da timidez, de qualquer movimento que antes havia me feito me sentir pequena", afirmou.

Liniker seguiu explicando a importância deste álbum em sua vida. "Desde o lançamento desse trabalho, sinto genuinamente essa felicidade que eu mesma me prometi e que IANSÃ me deu e me dá sempre, sendo um ímã que vem puxando pela música tanta gente, com tanta história, com tantos sentimentos, com uma imensidão de coisas indizíveis, mas que tudo existe, porque é. Esse álbum existe porque ele é meu mantra de alegria, porque eu quero e mereço ser feliz, porque fazer música é o que me deixa mais inteira na vida (beijos na boca e carinho também me deixam feliz), mas A MÚSICA, é a magia mais sublime."