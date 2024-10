Juliette entregou valor que a mãe ganhou na loteria - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2024 17:31

Rio - Juliette divertiu os seguidores ao contar sobre o prêmio que a mãe, Fátima Freire, ganhou ao apostar na loteria. Nos Stories, a cantora e vencedora do "BBB 21" revelou que uma amiga chamada Naya também arriscou no sorteio e impressionou ao entregar o valor da "bolada" que as duas ganharam.

fotogaleria "Hoje, Naya e mainha ganharam na loteria", contou Juliette. "Oh mulher, meus irmãos vai ficar tudo ligando pra mim", repreendeu Fátima. "Que isso, mainha. Ganhou quanto na loteria?", perguntou a cantora. "6 reais", lamentou a mãe da ex-BBB.

A amiga de Juliette entregou detalhes da aposta. "A gente tá tentando, acertamos 11 números, né dona Fátima", disse Naya. "Se eu for ganhar muito eu vou botar na conta de Juliette, porque ela sabe administrar, eu não", concluiu Fátima.