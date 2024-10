Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos e mais famosos prestigiam pré-estreia de \'Arca de Noé\'

Rio - Vários famosos prestigiaram a pré-estreia da animação brasileira "Arca de Noé", na manhã deste sábado (26), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O filme, inspirado nas obras de Vinicius de Moraes, chega aos cinemas no dia 7 de novembro.

Rodrigo Santoro, que dubla o ratinho Vini na animação, chegou ao avento acompanhado da mulher, a atriz Mel Fronckowiak. Os atores Marcelo Adnet, Lázaro Ramos, Marcelo Serrado, Débora Nascimento, Louise D'Tuani, Babu Santana, Laila Garin, que integram o elenco estrelado, marcaram presença. As atrizes Dira Paes e Leticia Colin também assistiram a pré-estreia.

Na trama, uma nova versão do dilúvio bíblico de Gênesis é apresentada, inspirada no disco e no livro "Arca de Noé", de Vinicius de Moraes. Os protagonistas, Tom (Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro), são dois ratinhos boêmios que embarcam de forma clandestina. Assim, eles precisam usar seus talentos musicais para participar de um concurso e ajudar a manter a paz entre os animais.

Com direção de Sérgio Machado e Alois Di Leo, os atores Gregório Duvivier, Alice Braga, Bruno Gagliasso, Júlio Andrade, Eduardo Sterblitch, Ingrid Guimarães, Heloisa Périssé, Mônica Iozzi, Edvana, Guilherme Rodio, Leandro Firmino, Daniel Furlan, Luis Miranda e a cantora Adriana Calcanhotto também dão vozes aos personagens.

Relatar erro