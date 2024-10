MC Poze do Rodo e Vivi Noronha oficializaram a união - Reprodução / X

Publicado 26/10/2024 22:12

Rio - MC Poze do Rodo e Vivi Noronha oficializaram a união neste sábado (26) com uma grande festa realizada no Rio. O casal estava separado desde maio de 2021 e reatou o namoro em março. O cantor e a influenciadora são pais de Júlia, de 4 anos, Miguel, de 2 e Laura, de 1.

fotogaleria Por meio de suas redes sociais, eles compartilharam os preparativos para a cerimônia. Enquanto Poze do Rodo mostrou o clima de descontração ao se arrumar junto de amigos, todos com os cabelos platinados, a noiva exibiu detalhes do bolo e a mesa de doces.

Para a celebração, Vivi Noronha escolheu um vestido brilhoso com os ombros à mostra e calda longa. O cantor usou um terno bege e gravata borboleta.