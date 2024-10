Anitta aumenta mistério sobre suposta parceira musical com The Weeknd - Reprodução/Instagram

Anitta aumenta mistério sobre suposta parceira musical com The Weeknd Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 20:08

Rio - Nas redes sociais, Anitta segue instigando os internautas ao compartilhar a imagem de um ultrassom, neste domingo (27). No registro, ainda é possível visualizar uma data e horário: 30 de outubro de 2024, às 13h no horário de Brasilia. "Ele não é lindo?", escreveu na legenda.

fotogaleria A nova postagem da cantora mantém o mistério que surgiu após ela aparecer exibindo uma barriga de grávida na última sexta-feira . Os fãs de Anitta suspeitam do lançamento de um novo trabalho ou parceria musical.

The Weeknd, com quem Anitta colaborou na faixa "São Paulo", apresentada ao vivo durante o show do cantor no Brasil, mas ainda não lançada oficialmente, deixou um comentário na publicação. "WOW, ele parece tão bonito", disse. A expectativa entre os fãs é de que as postagens são parte de uma jogada de marketing para anunciar a chegada de um novo sucesso.