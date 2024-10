Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 16:51

Rio - Ana Maria Braga usou as redes sociais, neste domingo (27), para compartilhar um texto em celebração ao aniversário do namorado. A apresentadora do "Mais Você" aproveitou a ocasião para divulgar imagens raras na companhia de Fábio Arruda e ainda falou sobre companheirismo nos relacionamentos.

fotogaleria

Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo", escreveu. "Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida. Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças.Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo", escreveu.

Nos comentários, algumas celebridades deixaram felicitações ao aniversariante. "Querida Ana, ele cuida de você. Lindo de ver. Parabéns e muita saúde Fabio", disse Eliana. "Amo vocês", afirmou Gil do Vigor. "Lindos! Fabio, que a vida te traga o melhor", desejou Claudia Raia.