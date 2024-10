Famosos capricham nas fantasias de Halloween do Copacabana Palace

Rio - Diversos famosos capricharam nas fantasias ao marcarem presença na festa de Halloween (Dia das Bruxas) do Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (26). Com o tema "Circo dos Horrores", o evento prometeu muito "mistério e diversão".



Na ocasião, o ator Juan Paiva foi acompanhada da mulher, Luana Souza. Eles se vestiram de caçador e vampira, respectivamente. Já a ex-BBB Larissa Santos optou por uma fantasia da Rainha de Copas, a vilã de "Alice No País das Maravilhas", da Disney. A maquiagem completou o look de terror.

Outra ex-BBB que compareceu ao evento foi Camila de Lucas. A influenciadora digital se inspirou no personagem principal do filme "Beetlejuice: Os Fantasmas Se Divertem (1988)", que recentemente ganhou uma sequência.

A atriz Gabriela Dias, que estreou nas telinhas ao integrar o elenco da nova novela da TV Globo, "Volta por Cima", exibiu as curvas em uma fantasia que remetia Eva, da Bíblia. A campeã olímpica Flávia Saraiva, o cantor Diogo Melim, as influenciadoras Laura Brito e Ingrid Ohara, e os jornalistas Bruno Chateaubriand e Mylena Ceribelli também entraram no clima de "Dia das Bruxas".

Através do perfil do Copacabana Palace no Instagram, foi mostrada a temática escolhida. "Em uma edição repleta de mistério e diversão, nossos salões icônicos foram transformados em um enigmático 'Circo de Horrores'", anunciaram. Apresentações circenses fizeram parte do evento.

Relatar erro