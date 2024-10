Juliette ganhou um buquê de rosas em comemoração ao primeiro aniversário de namoro - Reprodução / X

Juliette ganhou um buquê de rosas em comemoração ao primeiro aniversário de namoroReprodução / X

Publicado 27/10/2024 19:27

Rio - Juliette mostrou aos seguidores um buquê de rosas vermelhas que ganhou de Kaique Cerveny pelo aniversário de 1 ano de namoro, completado neste domingo (27). A artista exibiu uma carta escrita pelo atleta de crossfit.

fotogaleria

"Um ano que você vem me fazendo uma pessoa mais feliz! Me traz paz, conforto, amor e as melhores risadas. Minha maior sorte foi ter persistido tanto pra ter você comigo, e a cada dia eu quero mais e mais você. Obrigada por mudar cada pedaço da minha vida com seu jeito! Te amo", escreveu.