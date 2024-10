Adele cai no choro ao ver Céline Dion na plateia de seu show - Reprodução de vídeo / X

Publicado 27/10/2024 12:40 | Atualizado 27/10/2024 13:02

Rio - Encontro de divas! A cantora Adele, de 36 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao ver Céline Dion, de 56, na plateia de seu show, no The Colosseum, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (26). A cena repercutiu nas redes sociais emocionando internautas e fãs.

Enquanto cantava "When We Were Young", a cantora britânica notou a estrela na plateia. Com lágrimas nos olhos, ela interrompeu a música e foi até Céline. As duas se abraçaram, trocaram outros gestos de carinho e conversaram brevemente. A cantora canadense também se emocionou com o reconhecimento. Após isso, Adele retornou ao palco para continuar a apresentação. Enquanto cantava "When We Were Young", a cantora britânica notou a estrela na plateia. Com lágrimas nos olhos, ela interrompeu a música e foi até Céline. As duas se abraçaram, trocaram outros gestos de carinho e conversaram brevemente. A cantora canadense também se emocionou com o reconhecimento. Após isso, Adele retornou ao palco para continuar a apresentação.





Internautas e fãs reagiram ao encontro das estrelas da música. "Adele é uma grande fã de Céline e já mencionou isso várias vezes, então ver sua 'ídola' ali foi muito especial para ela. Esses encontros entre artistas que se admiram são sempre emocionantes, e o público também acaba sentindo toda essa emoção", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Imagina você ser a Adele e ter a Céline Dion emocionada no seu show... o encontro das lendas", expressou outro seguidor. "Duas cantoras que merecem reconhecimento", disse uma terceira pessoa. Vale lembrar que em 2022, Céline Dion foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida . A doença rara e autoimune, é caracterizada por uma rigidez muscular progressiva, em que o paciente desenvolve espasmos e pode até perder a capacidade de andar e falar. Por conta da condição de saúde, ela estava mais reclusa e afastada dos palcos há cinco anos. No entanto, a artista se apresentou na abertura das Olimpíadas de Paris 2024 Internautas e fãs reagiram ao encontro das estrelas da música. "Adele é uma grande fã de Céline e já mencionou isso várias vezes, então ver sua 'ídola' ali foi muito especial para ela. Esses encontros entre artistas que se admiram são sempre emocionantes, e o público também acaba sentindo toda essa emoção", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Imagina você ser a Adele e ter a Céline Dion emocionada no seu show... o encontro das lendas", expressou outro seguidor. "Duas cantoras que merecem reconhecimento", disse uma terceira pessoa.

