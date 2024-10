Isa Scherer compartilhou reação do marido ao seu novo visual - Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 16:19

Rio - Isabella Scherer aproveitou que os filhos gêmeos foram passar o dia na casa dos avós para fazer uma mudança no visual, neste domingo (27). A influenciadora e campeã do "Masterchef 2021" cortou os cabelos para fazer uma franjinha e exibiu a reação do marido em suas redes sociais.

fotogaleria "Gostou da minha franja", perguntou. Em resposta, Rodrigo Calazans apenas riu do novo visual da mulher. "Nem dá para dizer que ficou feio, vai", escreveu Isabella nos Stories, enquanto mostrava o resultado aos seguidores.