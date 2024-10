Anitta - reprodução Instagram

25/10/2024

Rio - Anitta movimentou a internet ao publicar uma foto no Instagram exibindo uma barriga de grávida nesta sexta-feira (25). A imagem veio acompanhada da legenda: "Era pra manter segredo", frase que imediatamente gerou uma avalanche de comentários e teorias entre os seguidores. A cantora, conhecida por sua habilidade em surpreender, recentemente assumiu um romance com o jogador de futebol Vinicius Souza, e o casal está de férias em sua casa em Miami.

Com a imagem, os seguidores de Anitta rapidamente começaram a especular, imaginando que a foto misteriosa pode indicar o lançamento de uma nova música ou parceria. Entre as mensagens, a ex-BBB Kerline comentou: “Vai parir um novo hit?”, enquanto um fã brincou: “Engravidou do The Weeknd?”, referindo-se ao possível envolvimento do cantor canadense em um novo projeto da brasileira.





Influenciadores e seguidores entram na brincadeira

Influenciadores e seguidores entram na brincadeira

O comentário de The Weeknd, que escreveu "OMG CONGRATS" ("Ai meu Deus, parabéns!"), aumentou ainda mais as suspeitas. Anitta e The Weeknd já colaboraram na faixa "São Paulo", apresentada ao vivo durante o show do cantor no Brasil, mas ainda não lançada oficialmente. A expectativa entre os fãs é que a foto seja uma jogada para anunciar a chegada de um novo sucesso.



O comentário de The Weeknd, que escreveu “OMG CONGRATS” (“Ai meu Deus, parabéns!”), aumentou ainda mais as suspeitas. Anitta e The Weeknd já colaboraram na faixa "São Paulo", apresentada ao vivo durante o show do cantor no Brasil, mas ainda não lançada oficialmente. A expectativa entre os fãs é que a foto seja uma jogada para anunciar a chegada de um novo sucesso.