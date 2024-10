Gabz - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2024 18:35

Rio - Uma das protagonistas de "Mania de Você", Gabz falou sobre uma matéria divulgada no portal Hugo Gloss, em que a intérprete de Viola supostamente respondia às críticas que recebe por sua atuação na trama das nove da TV Globo. O conteúdo foi tirado do ar após a atriz afirmar que sua fala aconteceu antes da estreia do folhetim.

fotogaleria "Eu nunca disse isso referente a críticas a atuação! Minha entrevista foi ANTES da estreia e a pergunta era sobre HATERS (ou seja, haters sem motivo). Críticas são sempre necessárias e bem-vindas, o público sempre tem direito a sua opinião e eu NUNCA REBATI ISSO", iniciou nos comentários da postagem.

Gabz também alertou sobre as precauções que a imprensa precisa tomar ao divulgar uma notícia. "Muito cuidado com chamadas tendenciosas pra atrais mais hate, amo o portal e sempre acompanho, não precisamos disso. Sigamos respeito e sem distorcer falas, por favor."