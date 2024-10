Alessandra Negrini - Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 17:01

Rio – Alessandra Negrini, 54 anos, encantou os seguidores ao publicar, nesta quinta-feira (24), fotos de biquíni. Acompanhada de amigos em uma praia no Ceará, a atriz exibiu boa forma em uma postagem feita no Instagram. Os internautas deixaram diversos elogios na publicação de Negrini.

"Parabéns para o pescador, que conseguiu imagens raras dessa sereia", comentou um fã. "Não sei qual paisagem é mais linda, se é você ou o mar", disse outro. "Essa mulher não cansa de ser linda", afirmou um internauta. "Meu Deus! Que mulher maravilhosa", declarou outro.



Alessandra é mãe de Antônio, 27 anos, fruto do relacionamento com o ator Murilo Benício, e Betina, 20, quando esteve em uma relação com o cantor pernambucano Otto.