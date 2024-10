Paolla Oliveira via stories - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira via storiesReprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 16:26 | Atualizado 25/10/2024 16:27

Rio – Paolla Oliveira, de 42 anos, fez um desabafo sobre rivalidade feminina entre as famosas. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (24), a atriz comentou que o mundo deseja que todas elas estejam em constante competição. Ela trouxe matérias que relatam notícias que validam rivalidade com as celebridades, como Carolina Dieckmann, Yasmin Brunet e Patrícia Poeta.

fotogaleria

"Por que será que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Vale o exercício. Antes de um comentário desnecessário ou de achar normal essas matérias, pensar: quem é que ganha com essa rivalidade entre nós a todo momento sendo exaltada?" escreveu Paolla.

A atriz declarou no vídeo que as pessoas acreditam que precisam brigar para conseguirem um lugar melhor: "Fazem a gente acreditar que a gente precisa se estapear, sair na porrad*, para conseguir sentar naquele assento no meio da sala. Pior que a gente consome, comenta, se envolve com esse tipo de notícia. Por que, mesmo? A gente clica na notícia de coisas como 'fulana está com ciúmes de ciclana', 'ciclana não gosta de fulana".

A artista ainda disse que acredita haver espaço para todas. "Por que a gente comprou essa ideia sem perceber que isso faz a gente cair no mesmo ciclo, de novo e de novo? Afinal de contas, não é sobre elas. É sobre cada uma de nós. E se a gente decidisse pensar diferente, ampliar esse espaço, o tempo todo, entre a gente?", perguntou.



No final do vídeo, Paolla questiona o porquê essas artistas não podem se unir, ao invés de ter rivalidade entre elas. "Onde eu chegar, outras podem vir. E quem falou que a gente não pode puxar uma cadeira uma para as outras? Quem falou que a gente não pode se sentar, rir, compartilhar, tomar uma cerveja, e ser feliz? Quem foi que falou? Eu, hein", declarou.



A postagem gerou diversos comentários positivos de internautas: "Por isso que eu te amo, você enaltece as mulheres", disse um. "É sobre isso. Chega de competição entre mulheres. A luta é para abrir mais lugares para todas", comentou outro.