Rodrigo Faro e Vera Viel Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 14:18

Rio - Rodrigo Faro, de 51 anos, comoveu internautas nesta sexta-feira (25) ao compartilhar uma reflexão sobre lealdade e companheirismo em momentos difíceis. Em um vídeo emocionante ao lado da esposa, Vera Viel, de 49 anos, que recentemente passou por uma cirurgia para retirada de um câncer na perna, o apresentador trouxe à tona o impacto de um diagnóstico de câncer nos relacionamentos e destacou o alto índice de pessoas que são abandonadas pelos parceiros durante a batalha contra a doença.



"Abandonar a sua companheira no momento em que ela mais precisa do seu apoio, do seu amor, é a maior definição de COVARDIA", escreveu o apresentador na legenda do vídeo que compartilhou com a esposa, Vera Viel.



"O número é alarmante de mulheres em tratamento contra o câncer, elas são abandonadas pelos seus parceiros", começa o vídeo Vera Viel. "Que amor é esse que só existe nas horas boas. Que amor é esse que só existe na alegria na felicidade", continuou Rodrigo Faro. "Um homem de verdade, ele luta ao lado da sua parceira. Ele não abandona quando ela mais precisa", afirma Vera.



O texto continua falando do amor. "Porque a força do verdadeiro amor, ela se manifesta na adversidade nos momentos difíceis aonde dois se tornam um, mais fortes do que nunca", diz Faro. "E prontos para enfrentar qualquer batalha, qualquer dificuldade juntos", completa Vera.



Eles terminam com um apelo. "Abandonar a sua mulher doente é a verdadeira definição de covardia", declara Faro. "Então nunca abandone quem te ama e precisa de você", conclui Vera.

Confira: