Gustavo Mioto troca beijos com Ana Castela durante gravação

Rio - O sertanejo Gustavo Mioto gravou o novo audiovisual, "Atemporal", na noite desta quinta-feira (24), no Vibra São Paulo. O projeto contou com participações especiais, incluindo a namorada do cantor, a também sertaneja Ana Castela. Os dois protagonizaram momentos românticos ao trocarem beijos no palco. Mais cedo naquele dia, a cantora homenageou o amado através das redes sociais.



"Hoje é um dia especial e eu quero que você saiba que estou ao seu lado, torcendo por você. Que a sorte esteja sempre a seu favor e que você conquiste tudo o que deseja. Sorte você já tem, então... um ótimo DVD pra você. Eu, sua família e seus amigos vamos estar lá nessa noite incrível para te prestigiar. O mundo é seu!", escreveu Ana Castela nos stories do Instagram.

Durante a gravação, o casal cantou juntinho a música "Princesa", que Mioto dedicou à namorada. Além da "Boiadeira", Fábio Jr., o grupo Menos é Mais e a dupla Matheus & Kauan fizeram participações especiais no audiovisual. A cantora Mari Fernandes e as ex-BBBs Yasmin Brunet e Vanessa Lopes prestigiaram o evento.



