Deolane Bezerra Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 19:35 | Atualizado 25/10/2024 19:36

"Sei que estou sumida, mas estou respeitando o meu momento", começou. Ela contou que está passando por tratamento com remédios. "Como vocês sabem, antes de tudo o que aconteceu fui diagnosticada com uma deprê. Tem horas que é f*da. Estamos na luta, orando e tomando sertralina e zolpidem pra dormir", contou.Deolane foi presa no começo de setembro na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Ela passou cerca de 20 dias detida. Nesse período, a influenciadora conseguiu a prisão domiciliar, mas teve que retornar ao presídio no dia seguinte, pois não cumpriu as determinações da Justiça – sendo que uma delas era não falar com a imprensa. Ela e a mãe, Solange Bezerra, foram soltas no dia 24 de setembro.