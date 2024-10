Junior Lima e Monica Benini - Eduardo Martins / Agnews

Junior Lima e Monica BeniniEduardo Martins / Agnews

Publicado 25/10/2024 17:52

Rio - Junior Lima e a mulher, Monica Benini, completaram 10 anos de casados, nesta sexta-feira (25). Nas redes sociais, a designer de joias, compartilhou uma homenagem especial para celebrar a data especial.

fotogaleria

"10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além", escreveu Mônica. "10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além", escreveu Mônica.

O casal trocou alianças em uma fazenda de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 200 convidados. A celebração foi conduzida por um amigo do casal. Juntos, eles são pais de Otto, de de 7 anos, e Lara, de 3.