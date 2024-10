Maiara - Reprodução / Instagram

Maiara Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 16:48 | Atualizado 25/10/2024 16:49

Rio - Após perder mais de 35 kg em um ano, Maiara rebateu especulações sobre sua saúde e afirmou estar em seu "melhor momento". A cantora, que passou por cirurgia bariátrica, lipoaspiração, dieta e treinos, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para negar que esteja triste ou doente.

Na quinta-feira (24), Maiara e Maraisa se apresentaram em um estádio lotado em Goiânia, Goiás, e ela compartilhou fotos do show no Instagram, onde falou sobre sua nova fase. "Como eu amo tudo isso! Dois shows no mesmo dia depois de umas mini férias perfeitas. Hoje tirei o dia para cuidar de mim e estar com quem eu amo", iniciou na legenda."Obrigada, meu Deus, por esse ser disparado o melhor momento da minha vida! E se existir algo ainda melhor, eu estou pronta, Jesus! Como é bom viver, como é bom ser feliz!", garantiu aos fãs."Recomendo a todos que busquem sua melhor versão. O mundo está cheio de possibilidades, confie em Deus e vá! Realize todos os seus sonhos!", disse.Nos últimos meses, a magreza da artista tem rendido assunto na web e até algumas críticas. Antes dessa declaração, Maiara já havia usado as redes sociais para rebater rumores de que estaria 'doente' pelo corpo. "É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo', não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54m. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda", falou na ocasião.